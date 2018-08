Мэрайя Кэри и Джанет Джексон споют дуэтом

Американские певицы Мэрайя Кэри и Джанет Джексон собираются спеть дуэтом. Такая идея впервые пришла в голову Жермэну Дюпри, другу Джанет и продюсеру одного из альбомов Кэри. По его словам, «проект стартует через несколько недель. Самое сложное – найти песню, которая подойдет обеим». Продюсер признал, что, когда работаешь с двумя поп-дивами, главное – не допустить, чтобы одна начала «заслонять» другую. Жермэн добавил: «Когда речь идет о дуэте, каждая должна быть на своем месте, иначе не избежать проблем». Для Мэрайи это будет второй опыт подобного выступления. Первый состоялся в 1998 году, когда она записала песню «Когда ты поверишь» (When You Believe) с Уитни Хьюстон.