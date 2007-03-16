Анна Горшкова не отбивала жениха у Алины Кабаевой!

Недавно актриса Анна Горшкова («Бедная Настя») появилась в свете в компании бывшего жениха Алины Кабаевой — Шалвы Муселиани. Конечно же, репортеры из желтых газет незамедлительно записали ее в новые невесты майора милиции. Но актриса опровергает эту информацию, утверждая, что они с Давидом (так Муселиани называет Анна, так называла его и Алина Кабаева) просто друзья. По ее словам, они познакомились в компании общих знакомых. «У него своя личная жизнь, и у меня много поклонников, — говорит актриса. — Никаких романтических отношений между мной и Давидом нет. Честно говоря, я сама не жалую женщин, которые уводят мужчин. И уподобляться им не собираюсь. У меня иные принципы в жизни. Мне моя репутация дорога».