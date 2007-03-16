ШОК! Ротару тайно прооперировали

София Михайловна, которая в августе отметит 60 летний юбилей, прошла двухнедельный курс лечения в дорогом центре «Риксос-Прикарпатье» в украинском Трускавце. Лечь в клинику Ротару заставило обследование в Санкт-Петербурге, результаты которого показали – у певицы проблемы с почками. Певица и сама догадывалась об отклонениях, потому что жаловалась родным на постоянные боли. Чтобы не доводить ситуацию до критической, София Михайловна сама обратилась к врачам. – Как только нам стало известно о вердикте медиков, София Михайловна сразу же решилась на лечение, – призналась нам невестка певицы Светлана. – Я сама лично выбирала лечебные центры, рядом с которыми есть минеральные источники. Так как доктор посоветовал использовать различные процедуры с минеральной водой. Выбор семьи пал на известный лечебный курорт в Трускавце, находящийся во Львовской области, пишет газета «Твой день». – София Михайловна инкогнито остановилась у нас в апартаментах класса люкс со стеклянной террасой, – рассказал менеджер по продаже отеля «Риксос» Александр Попов. – Столь трепетное отношение к себе она объяснила щепетильностью ситуации. И мы со своей стороны старались ничем не омрачать ее пребывание у нас. Как только Ротару поселилась в гостинице, она сразу же встретилась с главным врачом центра Ольгой Завьяловой и пожаловалась на боль в почках. Женщина специально для известной певицы разработала курс процедур на 14 дней. – Ротару провела у нас две недели, – призналась Ольга Ростиславовна. – София Михайловна принимала грязевые ванны, делала специальные процедуры по очищению почек от камней. Мы проводили ей вакуумную разбивку камней в почках в специальной барокамере. Несмотря на болезненные операции София Михайловна держалась стойко. Кроме прочего певица посещала спелиокамеры, где дышала целебным воздухом, ходила на все виды массажа. Чтобы поддерживать ослабленный организм Ротару, ей назначили еще и капельницы. Уезжая, известная певица поблагодарила весь персонал и призналась, что стала чувствовать себя значительно лучше. Весь курс лечения обошелся Софии Михайловне в приличную сумму. Только за сутки проживания в отеле Ротару отдавала 400 долларов, не считая оплаты медицинских услуг.