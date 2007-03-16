Анджелина Джоли усыновила 3-его ребенка

Американская киноактриса Анджелина Джоли в четверг завершила документальное оформление усыновления ребенка из детского дома "Тамбинь" в южном вьетнамском городе Хошимине и забрала оттуда приемного сына. Этот факт подтвердил директор интерната Нгуен Ван Чунг. Голливудская звезда прибыла сюда с тремя своими детьми минувшей ночью. Мальчик расплакался, покидая приют, но приемная мама смогла его успокоить. Уже до конца этой недели на малыша будет оформлен американский паспорт в генконсульстве США в Хошимине, и он вылетит вместе со всей семьей в Америку. О мальчике, которого, согласно документам, теперь будут звать Пас Тхиен Джоли, известно лишь, что он абсолютно здоров и его возраст составляет 3-4 года. В детдоме малыш оказался в конце 2003 года, после того как родители отказались от него по его рождении в хошиминском госпитале Тызу. Решение взять в свою семью вьетнамского ребенка Джоли и ее пока еще гражданский муж, звезда Голливуда Брэд Питт, приняли после посещения детдома "Тамбинь" в ноябре прошлого года, когда они побывали в Хошимине с необъявленным визитом. В настоящее время звездная пара воспитывает двух приемных детей - усыновленных Джоли в Камбодже 5-летнего Мэддокса и 2-летнюю Захару из Эфиопии, а также родную дочь Шило Нувель, которой нет еще и года.