Трубача не пустили на концерт памяти Насырова

Николай Трубач не принял участие в концерте памяти Мурата Насырова по вине сотрудников «Трансаэро». По словам Николая Трубача, в среду, 14 марта, он должен был вылететь из аэропорта "Домодедово" в Алматы на концерт, посвященный памяти его друга, талантливого музыканта Мурата Насырова. Николай выехал в аэропорт заранее. Дорога в "Домодедово" не предвещала никаких сюрпризов. Однако, понимая, что ожидание в пробке затягивается не на шутку, и он рискует опоздать на рейс, Николай и его супруга Елена стали искать варианты улететь другим рейсом, транзитом через другие города. Но из-за многочасовой разницы во времени с Алматы никакие варианты не подходили. Тогда Николай с супругой стали связываться с сотрудниками компании "Трансаэро", предупреждая, что Николай успеет приехать только к окончанию регистрации на рейс. Стали объяснять, что Николай летит на концерт памяти друга, и ни на каком другом рейсе артист не успеет к концерту. На это предупредительные сотрудники пообещали и заверили, что артиста всенепременно посадят на борт. Но самое главное ожидало певца впереди. Приехав в аэропорт, Николаю заявили, что регистрация закончена. Хладнокровно поставив отметку на билете музыканта, начальник смены не дал ему вылететь. Именно поэтому он не смог принять участие в концерте, на котором его очень ждали. Больше всего неконфликтного Николая Трубача поразило то, что никакие доводы не возымели действия на сотрудников "Трансаэро". Он не просил задерживать борт самолета. Как рассказал Николай «Шоу-бизнес.Ру», он всегда заблаговременно приезжает в аэропорт, так как прекрасно понимает, что существуют правила, что регистрация заканчивается за 40 минут до вылета. Но вмешались непредвиденные обстоятельства и Николай опоздал. По словам Николая, в советские времена даже при отсутствии билетов существовали выходы, казалось, из совсем тупиковых ситуаций. В ситуации с Николаем сотрудники "Трансаэро" знали, что это концерт памяти Насырова, а Николай летел почтить память друга. Николай очень остро переживает, что не смог принять участие в концерте памяти своего друга Мурата Насырова, к которому готовился два месяца, репетировал, отбирал с Натальей, вдовой Мурата Насырова, песни, которые хотел исполнить на концерте. Концерт был некоммерческим, Николай искренне расстроен, что не смог в этот день быть и поддержать семью Насырова, его вдову и детей, а из-за человеческого равнодушия работников "Трансаэро" он невольно стал виновником таких ненужных переживаний в семье друга. Гипотетически представив, если бы проводился конкурс на "Бездушие" и "Черствость", Гран-при по праву должен принадлежать сотрудникам компании "Трансаэро".