Джоли ляжет в кровать с Гошей Куценко

...под присмотром его невесты. Говорят, что в каждой шутке есть доля шутки, а остальное - правда. Вот и популярному актеру Гоше Куценко мало кто поверил, когда на рок-фестивале в Эммаусе он заявил, что его пригласили сняться в одном фильме с самой Анджелиной Джоли. Однако недавно выяснилось, что это вовсе не байка: как рассказал "Комсомольской правде" пресс-секретарь "антикиллера", Куценко действительно уезжает в Америку готовиться к съемкам. Как сообщает издание, актера пригласили сняться с масштабном голливудском фильме под рабочим названием "164", в котором сыграет красавица Анджелина. "Гоша получил это предложение от друга - сценариста Владимира Дарко, который и познакомил его с американскими продюсерами", - рассказала "КП" агент Куценко Анастасия. По ее словам, мать-героиня Джоли (с нею сейчас ведутся переговоры) сыграет спецагента. Впрочем, как и российский актер: Гоше предложили роль советского контрразведчика. Его герой хорошо танцует, поэтому в Америке Куценко придется брать уроки танцев и английского языка. По сценарию фильма, между этими агентами вспыхивает нежное чувство. Не обойдется и без постельных сцен. "Все будет, - отметила Анастасия. - Гоша очень волнуется. Ведь Джоли - его любимая актриса". Правда, пока не ясно, доведется ли Куценко увидеть прелести Джоли, ведь не так давно она решила покончить с эротикой и наотрез отказалась сниматься обнаженной. Но для нашего артиста, похоже, это не главное. Иначе он ни за что не взял бы на съемки свою невесту, видную девушку по имени Ирина, которая в прошлом работала манекенщицей. "Она вместе с ним поедет в Америку - для поддержки", - добавила Анастасия. Кроме того, говорят, что актер запланировал пятидневный отдых с любимой, во время которого парочка планирует погостить у партнерши Куценко по фильму "Любовь-морковь" Кристины Орбакайте (дочь Пугачевой сейчас живет в Америке со своим супругом Михаилом Земцовым). А вот слухи о скорой женитьбе Куценко, активно гуляющие в последнее время в столичной тусовке, к сожалению, не подтвердились. "Мы бы рады, чтобы это оказалось правдой, но пока Гоша не собрался жениться, - отметила мама актера Светлана Васильевна. - Что ж, он сам хозяин своей жизни..."