Билан уходит в реалити-шоу

Пока на канале НТВ ежевечерне зрителя радуют киноверсией «реалити-шоу» о Сталине, молодежи приходится скучать. У них свои герои. Например, Дима Билан, самый популярный певец страны, по последним исследованиям. Но Билану не пришлось ждать так же долго, как Иосифу Виссарионовичу. Реалити-шоу «Live с Биланом» о творчестве и жизни поп-исполнителя начнется 20 марта, пишет "КП". За это время телезрители смогут вместе с Дмитрием пережить самую горячую пору его жизни: от триумфа на MTV Europe Music Awards в Копенгагене в ноябре 2006 года до предстоящих концертов в Москве. В рамках проекта также можно будет увидеть, как записывался новый альбом Билана в легендарной студии, стены которой помнят еще «Битлз», и как делался его совместный проект с Алишией Киз, Джоссом Стоуном и Стиви Вандером. Съемки реалити-шоу проходили в Копенгагене, Лондоне, Милане, где Билан поучаствовал в «Звездном показе», на который его пригласил сам Роберто Кавалли. Съемочная группа неотступно следовала за певцом последние четыре месяца, фиксируя на пленку все, что с ним происходит, а заодно и с теми, кто его окружает. Так что в шоу, кроме самого Дмитрия, появятся Яна Рудковская, Майкл Джексон, Бейонсе Ноулз и другие звезды.