Ротару молится за внучку

София Ротару два дня не выходила из храма, где день и ночь молилась за свою внучку. Софья Михайловна настолько напугана угрозами в адрес любимой внучки Сонечки от неадекватной фанатки Галины Стародумовой, что решила обратиться к Богу. Ротару поехала в один из киевских монастырей, где, заручившись благословением батюшки, мужественно отстояла двухдневную службу. Пока безумная поклонница творчества Софьи Михайловны на свободе, сердце знаменитой бабушки не на месте. – Я надеюсь только на Бога, – признается близким Ротару.