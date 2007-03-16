Перис Хилтон нагло облапала Нагиева и откровенно намекнула на секс

Дмитрий Нагиев вскружил голову Пэрис Хилтон — и голливудская суперзвезда прилетела к нему в Москву. Предложение сняться в кино вместе с Пэрис Хилтон Нагиев принял восторженно. Скандальная репутация Пэрис, которую девушка заработала своими любовными похождениями, его не смущала. Но он и не мог предположить, что Хилтон положит на него глаз. Продюсеры сообщили Дмитрию, что по роли ему нужно будет изображать ловеласа. Возле здания бассейна, где проходили съемки, Дмитрий столкнулся с толпой фанатов. — Меня это нисколько не смутило, ведь приехала суперзвезда! — рассказал Дмитрий. — Меня представили Пэрис. И тут началось!!! Она спросила, чем я занимаюсь и откуда у меня такое тело. После ощупывания моих бицепсов она принялась обнюхивать шею. Пэрис вдруг попросила, чтобы я побрызгался одеколоном ее бывшего парня. Охранник актрисы тут же принес какой-то пузырек… Общение проходило через переводчика. От волнения Дмитрий решил закурить, но продюсер попросил не портить легкие звезде. Пэрис тут же возразила — сказала, что разрешает Нагиеву все, чего он только пожелает… — Хилтон, ничуть не смущаясь, предложила мне закрутить с ней любовную интрижку! — говорит Нагиев. — И откровенно намекнула на секс. — Сначала Дмитрий вроде согласился, — рассказала нам позже красавица. — Но потом вдруг засмущался. Я ему говорю: «Дмитрий, Вы задумались? У Вас, видимо, есть женщина?» Он заявил, что у него есть дама сердца. Я была удивлена. «Это не проблема, — говорю. — Твоя дама не обидится, объяснишь, что наш роман — наживка для прессы». Но Дмитрия это не поколебало… Съемки По роли Дмитрий должен был играть охранника Пэрис, который любит свою хозяйку. — Я по сценарию вместе с Пэрис ныряю прямо в бассейн, чтобы закрыться от выстрелов нападавших, — говорит Нагиев. — Нырять пришлось дважды: сначала с дублершей, потом с самой Пэрис. Упасть в бассейн для шоумена не составляло труда. — Потом мне сообщили, что я должен надеть женский купальник! Вы представляете Нагиева в женском купальнике?! Нагиев счел это издевательством. Показав киношникам фигу, рассерженный пошел в раздевалку. — Вдруг слышу — в ящике, где лежали вещи Пэрис, женский голос по телефону: «Мама, не волнуйся, я пролезла на пробы, где снимается Нагиев. Я так его люблю!» Открываю ящик, а там фанатка. Расплакалась, в любви мне стала признаваться. Говорит: «Может, я дура, что за тобой везде езжу?!» Пожалел я ее: «Ты не дура, ты — фанатка». Девушка вспомнила, что оставила телефон в шкафчике Пэрис. И попросила принести. — Жалко мне ее стало, телефон мамин был. Я согласился… И тут началось!!! Вбежавшие охранники секс-звезды обвинили Нагиева и фанатку в воровстве и пригрозили милицией. Дмитрий рассвирепел, стал кричать, что никогда в жизни не брал чужого. — Я сказал, что у них есть пятнадцать секунд, чтобы извиниться передо мной и девушкой. Они отказались. Такой наглости я не ожидал. Послал их к черту с этой секс-дивой Пэрис! Пусть ищут другого дурака, который согласится сниматься в женском купальнике. Пусть даже с самой Пэрис! …Лишь потом, когда конфликт был исчерпан, Нагиеву раскрыли тайну — съемки в бассейне были сделаны для телепрограммы «Розыгрыш». А Пэрис Хилтон изображала актриса из Германии, ее двойник.