Певица Алсу меняет жизнь

Жизнь певицы Алсу и ее маленькой дочери Сафины в ближайшее время круто изменится. Артистка собирается покинуть Лос-Анджелес, где она жила все последние месяцы, и поселиться на берегу Черного моря. Супруг певицы, бизнесмен Ян Абрамов, уже приобрел дом с участком в Крыму. Переехать туда семья собирается в самое ближайшее время. Пока же в доме ведутся отделочные работы. Напомним, дочь Алсу и Яна появилась на свет в Лос-Анджелесе, в теплом климате. Поэтому молодая мама не спешила возвращаться в холодную Москву, опасаясь, что для девочки процесс акклиматизации будет болезненным. Однако певица все-таки хочет поскорее вернуться из Соединенных Штатов на родину. "Я очень соскучилась по родным и близким", - говорит Алсу. Сейчас основные силы брошены на ремонт и отделку детской, пишет "МК-Воскресенье". Скорее всего, комната маленькой Сафины будет выдержана в нежных пастельных тонах. По некоторым сведениям, переезд Алсу и ее семьи в новый дом состоится в мае. В это время в Крыму уже дожлна установиться жаркая погода, так что дочери певицы не грозит стресс от резкого изменения климатических условий.