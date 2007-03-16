Прошел концерт памяти Мурата Насырова

Впервые на сцене концертного зала в Алма-Ате прозвучала последняя песня Мурата Насырова «Ромео и Джульетта». Исполнив ее в финале звездного концерта памяти погибшего, жена Мурата Наталья Бойко обратилась к залу: – Мурат сейчас с нами, он нас слышит и видит, как здесь все очень тепло... Мурат и в самом деле был тут – на мониторе, расположенном на сцене, демонстрировались его фотографии, и, когда пела Наташа, через строчку шла фонограмма голоса Мурата. Пока она пела, в зале стояла тишина. А потом зал взорвался овациями. Один за другим выходили на сцену Марина Хлебникова, Паскаль, Алена Апина, «А-Студио», Батыр, Томас Невергрин, казахские певцы – друзья Мурата Насырова. Все они приехали, чтобы спеть песни Мурата, – каждый по две. И каждый говорил что-то теплое о том, каким был Мурат, пишет газета «Твой день». Ведущая концерта Александра Буратаева вспомнила, что приехала в Москву одновременно с Насыровым. Они, словно брат и сестра, поддерживали друг друга, тогда еще бедные и никому не известные... – После смерти творческого человека столько всего остается, что есть ощущение, что он постоянно рядом с тобой, – сказала Буратаева. – Я думаю, сейчас только Наташа остро ощущает, что его нет на самом деле... Как тяжело приходится жене Мурата, понимали многие. Марина Хлебникова за кулисами сказала: – Для Наташи самое страшное наступит завтра, когда придет тишина. Все эти месяцы она была занята подготовкой к концерту, это сильно ее отвлекало. А теперь наступит тишина... Но я верю, что Наташа сильный, волевой человек, она выстоит. Ей надо сохранить группу Мурата, это очень хорошие музыканты. Стать новым вокалистом этой группы. И я считаю, что ей нужно этим заниматься. Песня «Я – это ты, ты – это я», я видела, как он писал эту песню, я знаю, что это гимн их отношений... После выступления Наташа попросила у аплодирующего зала минутку тишины. Поблагодарила всех участников концерта – за то, что он состоялся. Этим концертом в самом деле друзья и родные певца жили все это время. Пока она говорила, на сцену выходили все музыканты – и тогда зазвучал один из миксов Мурата Насырова. Он начинается со множества детских голосов, детского плача где-то вдали... И потом раздался голос Мурата: «Сделай так, чтоб они не плакали...» Но удержаться было очень трудно...