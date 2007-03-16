Тайная любовь 13-летней дочери Валерии

Певица Валерия признается, что ее старшая дочь Аня уже вступила в самый сложный для родителей и самих детей переходный возраст. По словам артистки, у Ани даже была первая влюбленность, но девочка предпочла скрыть подробности от мамы. "Анюте 13 лет... Эмоции кипят, - поделилась Валерия. - Сегодня она чувствует себя необыкновенно несчастной, непонятой, а завтра парит на крыльях необъяснимой радости. Ее бросает из крайности в крайность". "Вообще она добрая, по-хорошему сентиментальная, романтичная, женственная, но при этом не легкомысленная, - описывает свою дочь певица. - Интересно, что я замечала ее женскую мудрость, дипломатичность с малых лет. Она всегда знает, когда лучше подойти с каким-то вопросом, а когда промолчать". Анна очень любит животных и хочет заниматься исключительно ими, пишет "Московский комсомолец". По словам певицы, ее дочь мечтает заняться бизнесом, заработать много денег и открыть свой зоопарк. Есть в жизни 13-летней Ани место и обычным девичьим страстям. "Влюбленность была, - говорит Валерия. - Я знала, что есть герой романа. Анюта постоянно говорила об одном мальчике, но сейчас почему-то перестала. Сейчас все больше разговоров о бизнесе и зоопарке. Даже в школе любимые предметы — биология и химия. Еще Анька — настоящий меломан. Постоянно слушает современную музыку, все песни наизусть поет. Хорошая тренировка английского языка. А отечественную эстраду вообще не признает. Говорит, что молодежи русская музыка неинтересна. Я возражаю: "Почему тогда на моих концертах так много твоих ровесников?" "Ну ты, мам, ладно, — говорит Аня, — ты у нас одна нормальная, еще ничего".