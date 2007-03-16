Странности семьи Анжелики Варум и Агутина

Леонид Агутин и Анжелика Варум в браке уже около десяти лет. В звездной семье подрастает 8-летняя дочь Лиза, но, как оказалось, у Анжелики есть еще и второй ребенок. Дело в том, что сам глава семейства тоже считает себя ребенком. Однако это не освобождает его от отцовских обязанностей. "Чем взрослее становится Лиза, тем больше я могу ей дать, - говорит Леонид. - Но вот "дочки-матери" я уже не осилил. Все, что угодно сделаю для своего ребенка, помогу организовать детский праздник, закупить продукты, накрыть на стол, позаниматься английским, сыграть в компьютерную игру, поплавать... Но только не "дочки-матери"! Слава богу, Лиза меня понимает! И слава богу, у нее есть мама, которая играет в куклы. А у мамы двое детей - Лиза и я". Большую часть времени звездные родители проводят вдали от своей дочери. Но несколько раз в год они приезжают в Майами, где Лиза живет с бабушкой и дедушкой и в течение месяца или полутора занимаются только дочерью. В семейной жизни четы есть немало странностей. Мы уже писали о том, что на гастролях Анжелика Варум и Леонид Агутин живут в разных гостиничных номерах. Оказывается, такая ситуация повторяется и дома: супруги просто не могут уживаться в одной комнате. Все дело в том, что Леонид и Анжелика привыкли существовать в разных условиях. Агутин любит холод, а его жена, наоборот, предпочитает тепло. "Я, например, с трудом выдерживаю в Ленином температурном режиме. Я сплю в теплой спальне, а Леня – в холодной", - говорит Варум. "И я к жене на свидания хожу. Видите, какая у нас интересная жизнь", - добавил Агутин. "Мы с Анжеликой не следуем определенным стандартам: супруги должны дружно спать в одной постели, - откровенничает музыкант в интервью журналу "7 дней". - И если я хочу поспать, иду в специально оборудованную комнату с кроватью, открываю настежь окна, закрываю дверь. Мне нужно, чтобы было темно и холодно, как в гробу. Тогда я нормально высыпаюсь. Анжелика, мой цветочек, в таком морозе выдерживает в лучшем случае минут 15. Зачем же свидание портить такими ужасами? Для того чтобы мой цветочек чувствовал себя замечательно, не завял, надо создать для него благоприятную температуру".