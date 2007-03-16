Песня Сердючки понравилась немецким рокерам

"Кто бы мог подумать! Кельнских рокеров Brings очаровал украинский транс!" - пишет местная бульварная газета Express. Все началось с украинской свадьбы в местечке Геннеф под Кельном, на которой присутствовал лидер рок-группы Brings Петер Гельмут. Там рокер услышал песню "Гоп-гоп", которая ему очень понравилась. Рокеры узнали у ди-джея имя исполнителя и попросили разрешения Андрея Данилко спеть песню на немецком. Музыканты не стали переводить песню Сердючки. Они просто придумали свой текст, который тут же вызвал критику церкви. "Дело в том, что мы поем не Гоп-гоп-гоп, а Хай! Хай! Хай! - рассказал лидер группы. - Это игра слов. Сейчас у нас популярно английское приветствие Hi. А когда человек употребляет наркотики, ему говорят: Du bist high. Это мы и обыграли в нашем тексте. И сразу завопила католическая церковь". На самом деле содержание песни не связано с наркотиками. Идею текста музыканты взяли из другой песни Сердючки "Все будет хорошо". Поняли они ее так: "Там господствует атмосфера семейного праздника, во время которого очень много пьют. Мы попробовали адаптировать атмосферу бурного веселья к кельнским реалиям". В настоящее время группа Brings собирается сделать Верке Сердючке предложение о совместном выступлении в Германии или в Украине.