«Фабрику» постигнет участь Бритни

Группа "Фабрика" в полном составе каждый день с одиннадцати утра занимается танцами. Недавно девушки снялись в откровенной фотосессии для известного мужского журнала. Этого им показалось мало и они сделали следующий шаг к мировой славе. Повышением танцевальной квалификации девушек занялся Надер Машабаш, танцор всемирно известного мюзикла "Cats", хореограф группы "Pussycat Dolls" и "Black Eyed Peas". Также он работает в группе постоянных хореографов Дженифер Лопес. В мае звездную эстафету примет Кирсти Даерс – преподаватель по танцам Бритни Спирс. Дело в том, что в Москву, в рамках проекта "Drive Dance Project" приехали хореографы, научившие танцевать таких звезд, как Бейонсе, Дженифер Лопес, Джастина Тимберлейка, солисток группы "Pussycat Dolls" и многострадальную Бритни. Выполнив долг перед мировым шоу-бизнесом, они принялись за наш. Вместе с "Фабрикой" звездными учениками стали Сергей Лазарев, Оксана Робски, актриса Настя Цветаева, дизайнер Маша Цигаль, певица Кэтти Топурия, группа "Корни", певица Виктория Дайнеко, группа "Бандэрос", ведущие Ирэна Понарошку и Марика, певец Ираклии. Проектом заинтересовался и Дима Билан, но его участие пока уточняется, из-за плотного гастрольного графика певец очень занят. Сергею Лазареву, кстати, повезло больше всех. Специально для его клипов и концертных выступлений преподаватели придумают хореографические постановки. Правда, познавать таинство Терпсихоры Сергей пака не может. Его участие в проекте "Цирк со звездами" занимает все свободное время певца. Художественным руководителем проекта стал знаменитый хореограф Егор Дружинин. Он тоже проведет серию своих мастер-классов. А осенью продолжать благое дело приедут лучшие хореографы Голливуда. В общем, за наш шоу-бизнес взялись основательно и скоро ругать его будет просто не за что.