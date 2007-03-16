Газманов запрещает дочке петь

Олег Газманов решил для себя, что его трехлетняя дочь Марианна не будет певицей, как ее папа и старший братик Родион. - У нее такой мощный голос! - рассказывает Олег. - Как у Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра», аж уши закладывает! Ее любимые композиции: «Сделан в СССР», вторая - «Ночной дозор». Эту песню научил ее петь Филипп – мой младший сын. Они так забавно исполняют ее вдвоем! Но когда дочка кричит: «И треснул мир напополам!», мы просто затыкаем уши. Но я бы очень не хотел, чтобы доча повторила мою судьбу и стала певицей.