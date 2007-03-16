ШОК! Расторгуев умирает... Требуется донорская почка

У него хроническая почечная недостаточность, причем болезнь запущена. Певец десять лет не обращался к врачам, справляясь с резкой болью в пояснице народными средствами. Недавно один Николай Расторгуев отметил свой юбилей. Неожиданно во время юбилейных празднеств Расторгуев признался, что поет вопреки запрету врачей. Доктора рекомендовали ему навсегда оставить сцену, чтобы все время и силы отдавать лечению. Но певец не сдался и продолжает радовать своих поклонников выступлениями, пишет "Комсомольская Правда". Расторгуев десять лет не обращался к врачам, справляясь с резкой болью в пояснице народными средствами. Он вообще не привык лечиться. Однако в прошлом году впервые за многие годы угодил в больницу на несколько недель. Тогда он с женой на Рождество отправился на финский горнолыжный курорт, где Николай катался на лыжах на сильном морозе. Переохладился и, вернувшись в Москву, слег с высокой температурой, которую не удавалось сбить никакими жаропонижающими таблетками. Вызванная «Скорая» доставила Николая в больницу. Концерты были отменены: у Николая оказалась двухсторонняя пневмония. Возможно, она дала осложнение на почки. У певца начались сильные боли. Ему пришлось лечь на полное обследование. Тогда-то и выяснилось, что у него хроническая почечная недостаточность, причем болезнь запущена. Диагноз поверг солиста «Любэ» и его близких в шок. Но Николай не из тех, кто впадает в панику. Он смирился с вердиктом врачей: ему непременно требуется еженедельный гемодиализ (то есть подключение к искусственной почке, очищающей организм), а лучше всего - пересадка донорской почки. Как сам Расторгуев обмолвился в прессе, ему предстоит пересадка почки, к чему он психологически готовится.