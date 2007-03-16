Звезда сериала «Не родись красивой» снова разделась (СУПЕР Откровенные ФОТО)

Юлия Такшина, сыгравшая в фильме интриганку Вику Клочкову, снова разделась для журнала «Пентхауз» … Поговаривают, что Юлия давно и хорошо известна любителям эротики… По слухам, бывшая стриптизерша клуба "Diamond Girls" не только зарабатывала раздеванием на сцене, но в 2003 году обратила на себя внимание известного глянцевого журнала… В стрип-шоу Юлия выступала под псевдонимом Багира… Каждый номер "Бриллиантовых девушек" был феерическим зрелищем, мини-спектаклем, который поклонники эротического балета прозвали «целомудренным стриптизом»… Впрочем, для съемок в фильме Такшиной пришлось, что называется дополнительно «работать над образом» - посещать ночные клубы, наблюдать за похожими на свою героиню-стерву персонажами… Как утверждает сама актриса, в жизни все наоборот… "Мне поступки Вики не свойственны вообще…» Вне съёмочной площадки у Юлии совсем другой имидж — коллеги знают ее как скромную и тихую девушку, которая не любит привлекать к себе особого внимания… Так что, ловите момент !