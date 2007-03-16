Сильвестр Сталлоне: «Я снимался в порно. Ну и что?!»

16 марта 2007, 17:00

Знаменитый Рокки, Рэмбо, Слай — одним словом, рыцарь невозмутимого образа — снова на ринге. Сильвестру Сталлоне уже на пенсию пора, а он опять нацепил перчатки и заметался по съемочной площадке "Рокки Бальбоа" — то за камерой, то перед камерой… Когда Сильвестру было 15, его одноклассники искренне считали, что он кончит жизнь на электрическом стуле. Когда ему было 23, он снялся в своем первом фильме — "Итальянский жеребец" — и думал, что всю жизнь будет болтаться на вторых ролях в сомнительных киноподелках на грани фола. Еще через 13 лет, после "Рокки" и "Рэмбо", Сталлоне стал не просто звездой — иконой, любимцем и символом Америки. У него не было средних фильмов — либо громкий успех, либо сокрушительный провал. Сейчас Слаю 60, его Рокки вернулся, чтобы подвести итоги. Теперь каждый сможет примерить его перчатки, уютно устроившись в кинозале. А пока папаша Сталлоне поучит нас жить. - Ты придумал Рокки 30 лет назад. Это была игра воображения? - Я был тогда сильно разочарован, считал, что ни на что не способен. Так что Рокки был скорее игрой отчаяния. Я решил написать историю о человеке, который идет в никуда, которому никто не верит. - Ты рассчитывал сразу на серию фильмов? - Сначала я написал три части. Но по ходу дела мой персонаж стал меняться, зазнался в какой-то момент. И я стал делать продолжения. - А сейчас кто больше сошел с ума: Рокки, вернувшись на ринг, или Сталлоне, вернувший его туда? - Ты думаешь, это смешно? Конечно, посмеемся вместе. Но мы делали все всерьез. Это самый реалистичный фильм из всей серии. В нем работает настоящий чемпион (Antonio Tarver). Больше половины ударов (увы!) — тоже настоящие, и мне крепко досталось. Просто хотелось сделать фильм, какой до нас еще никто не делал. В начале картины Рокки одинок, заброшен, он не предполагал, что после смерти жены его жизнь настолько потеряет смысл. Но он сумел преодолеть это, а попутно помог еще нескольким людям встать на ноги. В этом, собственно, его миссия. Я не мог остановиться на "Рокки-5" — этот фильм разругали, и справедливо. Я подумал: хорошо, мы видели человека на вершине. Но все проходит. Что он будет делать на дне? - Что еще в своей жизни ты сделал бы по-другому? - Не так выбирал бы женщин (Слай женат третий раз). В молодости я не понимал, что такое семья, я просто хотел, чтобы меня любили. Я слишком многого ждал от других. Потом понял, что все кругом вовсе не обязаны меня любить. К счастью, я встретил прекрасную, умную женщину, такую, о которой только мог мечтать. Моя любовь и мой дом — вот то, что мне нужно. Все остальное не так важно. - Что, по-твоему, зрители должны перенять у Рокки? - Когда ты ухитрился добраться до зрелых лет, то вынужден решать, как провести остаток жизни. Кажется, что ты больше уже ничего не можешь сделать, что все лучшее позади. Это не так. Не надо прекращать дергать лапками. За уважение и успех нужно бороться. Я просто хотел показать, что сердце — это последнее, что у нас стареет. И то, что Рокки потерял с годами в мастерстве, он приобрел в характере, в силе воли. Вот, собственно, и весь посыл. Солнце зашло, история закончена, но я испытываю огромное удовольствие от того, что через 30 лет я все-таки сказал то, что хотел сказать с самого начала. Так что марш в кино (смеется)!

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