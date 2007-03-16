«Золотые глобусы» раздают на «1+1»

Вторая по популярности после «Оскара», но первая по престижности в кинокругах премия «Золотой Глобус» в 2007 году как всегда определила своих лауреатов. Канал «1+1» продемонстрирует их уже в эту пятницу 16 марта в 0:45. В этой премии всегда больше актерских наград. Ведь получают их не только актеры первого плана – а в этом году они совпали с выбором «Оскара» или второго – в этой категории крайне повезло Эдди Мерфи и Дженнифер Хадсон, сыгравших в одном фильме «Девушка мечты»… «Золотой глобус» награждает так же актеров комедии, драмы и мюзикла. И если бы не такое разделение, не видать великолепной Мерил Стрип заслуженной награды за роль главного редактора журнала «Подиум» («Дьявол носит Прада»), а Саше Барону Коэну приза за скандальный фильм «Борат» про приключения казахского журналиста Бората в Америке. В главном – лучшем фильме года – «Оскар» и «Золотой глобус» тоже кардинально разошлись. По мнению ассоциации зарубежной прессы (именно она учредила «Глобус») им стал «Вавилон» Алехандро Иньяриту. Ну а кто и что еще получил – смотрите на «1+1»!