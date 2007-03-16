«Комеди клаб Украина» готов к мордобою

Популярный юмористический проект "Комеди клаб Украина" меняет прописку – с телеканала «Интер» перемещается на «1 + 1». Он будет выходить, начиная с 30 марта, по пятницам в вечернее время. А 1 апреля покажет свой спецвыпуск. Проект, как и прежде, будет записываться в столичном клубе "Арена". Его героями станут звезды политики, шоу-бизнеса, кино и телевидения. Более того, в новом формате «Комеди клаба» предполагается, что знаменитости будут не только мишенями для шуток, но и сами смогут выйти на сцену и сказать свое «веское слово» про коллег, резидентов клаба, ну или на худой конец – на злобу дня. А еще «клабовцы» подготовились к мордобою: надеются, что теперь их защитит охрана телеканала. Кстати, показ программ по ТВ будет начинаться чуть ранее. Так захотело руководство «плюсов». Интересно, что на «Интере» «Комеди клаб» показывали близко полуночи для того, чтобы детки уже крепко спали и не слышали часто очень сальных шуточек резидентов. Но перенос на более ранее время не означает, что юмор станет более приличным. Так что, мамаши будьте бдительны! Ветеран юмора и сатиры Михаил Жванецкий ребят из «Комеди клаба» не раз ругал за использование крепких слов. Мол, перейдя на мат, они достигли своего потолка. «Наша публика с огромной радостью говорит матом и слушает мат, еще не понимая, что это уже потолок». У Ледокола-Бахматова на это свой взгляд: «Мы достигли своего потолка?! Супер! Значит, выше нас никого нет!» Кстати, телеканал «Интер» с «клабовцами» до сих пор не рассчитался за несколько программ. Назвать конкретную цифру долга Бахматов категорически отказался. Сказал только, что она достаточно велика даже для такого дорогого проекта как «Комедии клаб». А эти ребята, действительно, задешево не продаются. Например, за один «корпортатив» - на дне рождения Юлии Тимошенко их гонора превысил 8 тысяч долларов. Кстати, экс-премьер-министра они развлекали дважды – Юлия Владимировна смеялась так, что даже пальцы себе кусала. Из чего «клабовцы» сделали вывод: у Леди Ю с юмором все хорошо сложилось.