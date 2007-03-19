Хизер Миллз достала полицейских

Хизер Миллз, которая сейчас находится в процессе расторжения брака со знаменитым Полом Маккартни, совсем замучила полицейских. Сотрудники полиции в Хоуве, Южная Англия, вынуждены были пожаловаться на почти бывшую жену "битла". По словам блюстителей порядка, от Хизер поступило совершенно "непропорциональное" число звонков. Только за сутки женщина четырежды вызывала экстренную помощь. Однако, когда полиция прибывала в дом Миллз, никаких поводов для дальнейших действий не обнаруживалось, сообщает издание USA Today. Вот что по этому поводу говорят сами полицейские: "Мы по долгу службы обязаны реагировать, но в действительности же люди, которые слишком часто совершают звонки, рискуют оказаться на месте маленького мальчика, который кричал "Волки!" 39-летняя Миллз на досуге занимается не только звонками в полицию, но распространением заявлений о собственной непорочности. По мнению женщины, с подачи Пола Маккартни против нее развернута целая кампания. "Я не ищу дешевой популярности и не собираюсь набивать свои карманы, – уверяет Хизер. – Но у меня нет такой мощной системы, которая есть у него". Очевидно, Миллз имеет в виду, что негативный образ, созданный вокруг нее в прессе, – дело рук Пола Маккартни.