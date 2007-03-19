Татьяну Буланову выписали из роддома

Известный футболист Владислав Радимов наконец-то смог прижать к груди своего сына, которого неделю назад ему подарила жена Татьяна Буланова В роддом Радимов приехал вместе со старшим сыном Татьяны - Александром. Их встретила мама артистки - Нина Павловна, которая все это время была вместе с дочерью в больнице. Она всячески помогала и поддерживала ее. Счастливая мама не скрывает, что за неделю пребывания в роддоме немного устала, но это пустяки по сравнению с тем счастьем, которое испытывает певица, беря сыночка на руки, пишет газета «Твой день». - Через неделю я постараюсь вернуться к работе, - не сомневается Татьяна. - В апреле у меня назначены концерты в Петербурге. После родов Татьяна Буланова выглядит отлично - она буквально светится от счастья, и с ее лица не сходит лучезарная улыбка, к тому же Татьяна заметно похудела и посвежела. Первое время справляться со всеми хлопотами, связанными с рождением малыша, Булановой помогут ее мама и мама Владислава. Из роддома долгожданного сынишку вынес отец. Влад с нежностью смотрел на голубой шелковый конверт, в котором лежал его сынок. Спортсмен настолько был увлечен малышом, что даже забыл надеть верхнюю одежду. - Если у вас есть дети, вы легко можете понять те чувства, которые меня переполняют, - признался Радимов. Старший сын Татьяны, Саша, тоже с нетерпением ждал появления братика и с радостью обнял мамочку, как только она вышла из роддома. Уже садясь в машину, на прощание Татьяна сказала с улыбкой: - Я действительно чувствую себя хорошо и я очень счастлива!