Мэл Би - мать-одиночка

Долгое время Мелани Браун (Mel B) переживала расставание с Эдди Мерфи (Eddie Murphy), а кроме того, не могла простить ему нежелание признавать их общего ребёнка. Однако, вместо тестов на отцовство и постоянных рыданий, Мэл, в конце концов, решила отвлечься и закатила вечеринку на 30 гостей, в честь скорого рождения ребёнка. В то же время, сам предполагаемый отец совершенно не беспокоится и продолжает жить своей жизнью. Эдди даже успел завести новую подружку, Трэйси Эдмондс (Tracey Edmonds), которая успела прокомментировать сложившуюся ситуацию. «У Эдди может быть ребёнок? Что ж, ничего страшного, это совершенно меня не беспокоит. Да и он сам не понимает, из-за чего весь скандал. Ну подтвердятся тесты, ну появится ещё одна статья расходов, ну и что?» - заявила Трэйси