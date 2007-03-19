Ксения Собчак упала в голодный обморок на приёме у депутата

Ксения Собчак шокировала столичный бомонд тем, что рухнула на пол во время одного из светских мероприятий. На юбилее скандального депутата Госдумы Алексея Митрофанова в казино Golden Palace Ксюша не то упала в обморок, не то просто оступилась, едва не опрокинув фуршетные столики. День рождения политика так и прошел бы без единого скандала, если бы не телеведущая, признанная светская львица Ксения Собчак. Припозднившись, Ксюша первым делом направилась к фуршетным столикам, что для нее нехарактерно. Но, едва взяв в руки тарелку, теледива вдруг начала падать навзничь, даже не пытаясь сгруппироваться или защитить голову. Сразу четверо мужчин бросились поднимать растянувшуюся на ковре звезду. В первый момент окружающие подумали, что Собчак упала в обморок, но сама Ксюша это тут же опровергла. Поднявшись, сконфуженная героиня светской хроники смущенно улыбнулась и поспешила покинуть мероприятие, пишет «Твой день». «Со мной и моим здоровьем все в порядке, я просто поскользнулась. Такое могло случиться с каждым! А вот мужчинам позор! Могли ведь меня и подхватить!» – пояснила Собчак.