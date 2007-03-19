Долину хотят посадят в тюрьму

Ларисе Долиной предъявили иск о нарушении авторских прав. Конфликт разгорелся после того, как Лариса Долина на гастролях в Екатеринбурге исполнила «Вечернюю песню», более известную как «Город над вольной Невой». Родственники Александра Чуркина, автора слов этой песни, подали в суд на организаторов гастролей Ларисы Долиной за использование в концерте певицы этой песни без их разрешения. Они оценили сумму морального ущерба в 30 000 рублей, сообщает газета «Твой день». В то же время внук композитора Соловьева-Седого, автора музыки «Вечерней песни», судится с Октябрьской железной дорогой, которая использует фрагменты мелодии при объявлениях диктора на вокзалах.