Бритни Спирс на дне индустрии порно

Новая порно-кампания в сети. Пэрис, Линдсей, кто на очереди? Многочисленные записи Памелы Андерсон (Pamela Anderson), Пэрис Хилтон (Paris Hilton) и других звёзд ранжиром поменьше, уже давно никого не интересуют. Разнообразные «засветы» нижнего белья Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) и прочих звёздочек потеряли свою остроту. Общественность требует новых звёзд любительского видео и, судя по всему, скоро в рядах шокирующих съёмок появится пополнение. Так, многочисленные слухи об интимном видео Бритни Спирс (Britney Spears), получили подтверждение в разгар её скандальных похождений. Хозяин одного из ночных клубов Нью-Йорка признался, что обладает плёнкой с записью одной из вечеринок певицы. На неё Бритни активно употребляет алкоголь и наркотики, обменивается с стриптизёршами тем минимумом одежды, который на ней присутствует, и вообще, фактически занимается сексом с двумя девушками, прямо около камеры наблюдения. После этого инцидента две девушки были уволены, а видео, по словам самого хозяина, настолько скандально, что он не продаст его ни за какие деньги. Однако, порномагнаты уже предлагают за эту несколько сотен тысяч долларов и, вполне вероятно, скоро мир станет свидетелем окончательного падения некогда популярной и скромной поп-певицы.