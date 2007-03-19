Канделаки вывела в свет любовника

Видимо, поняв, что запас уловок по привлечению внимания исчерпан, звезда экрана Тина Канделаки пошла на смелый шаг, достойный любой 20-летней поп-певицы: на показ новой коллекции известной фирмы модница Тина приехала в компании нового ухажера. В цепкие и почти вылеченные от шрамов руки звезды попал стилист и по совместительству бизнесмен Денис. Зная, что супруг Канделаки Андрей Кондрахин осведомлен о том, где и с кем проводит вечер его благоверная, телеведущая позволяла себе такое поведение, о котором она давно мечтала. Тина вела себя раскованно и даже отвязно. Во время показа парочка уверенно уселась на один стул, хотя и для Тины, и для ее спутника, конечно, были заготовлены отдельные сиденья. Посадив Канделаки на колени, Денис распрощался со скромностью: обняв теледиву за талию, смелый мужчина не выпускал ее из объятий до тех пор, пока не закончились показательные хождения по подиуму, пишет газета «Твой день». - Не смущайся, пусть все видят! – Тина начала веселиться уже на красной дорожке и продолжала подбадривать спутника подобными шутками в течение всего вечера... - Ну что ты такой скромный? В какой-то момент изумленным гостям начало казаться, что у Канделаки новое развлечение: пристыди своего мужчину – получи еще одну вспышку. - Денис - мой близкий друг, мне очень нравится проводить с ним время – это всегда очень весело, - довольная вниманием, призналась Тина. – Но это в любом случае моя личная жизнь, и вдаваться в подробности я не стану. Как только завершилась презентация коллекции, к разгулявшейся не на шутку парочке присоединился хороший друг Тины Андрей Малахов. С какой целью две звезды экрана приступили к обсуждению последних новостей тусовки прямо там, на показе, остается загадкой. Ведь спустя 10 минут троица двинулась дальше: Тина сама села за руль, выделив Малахову место на переднем сиденье. А любвеобильному ухажеру Канделаки досталась роль пассажира на заднем сиденье.