«Татушка» Юля Волкова ждёт ребёнка от известного бизнесмена

19 марта 2007, 12:00

Роман солистки группы "Тату" Юли Волковой с молодым бизнесменом Парвизом, завершившийся тайной свадьбой, стал самым обсуждаемым событием в столичной светской тусовке. Известная легким нравом певица шокировала коллег, объявив о том, что в свои 22 года она уже нагулялась и встретила свою любовь на всю жизнь. Стремительному развитию событий и созданию семьи не помешало даже то, что на момент знакомства Юли и Парвиза у него была беременная подруга, экс-солистка группы «Тутси» Маша Вебер. Будущих супругов познакомил их общий друг Олег - тот знаменательный день Волкова запомнила на всю жизнь. «Я просто приехала в кафе, чтобы забрать «проходки» на музыкальную премию. Тогда меня с Парвизом и познакомили. Честно скажу, он мне понравился сразу, и мы как-то быстро нашли общий язык и начали общаться. Мы стали друг для друга близкими друзьями, и я понимала с каждым днем, что начинаю влюбляться» - вспоминает Юля. Тогда Волкова не могла и представить себе, что этот случайный знакомый совсем скоро - менее чем через год - станет ее законным мужем. В то время скандальный роман Юли с певцом Владом Топаловым был в самом разгаре. Пресса не успевала отслеживать бесконечные ссоры и проблемы звездной парочки - в новых отношениях подобным ситуациям просто нет места. «Мы еще несколько раз пересекались с Парвизом на разных мероприятиях. Самое смешное, что я всегда была веселая, танцевала, а Парвиз спокойно сидел и наблюдал за мной. Мы с ним как плюс и минус, дополняем друг друга. Нам было хорошо вместе, и мы думали только друг о друге» - продолжает «татушка», смотря на своего мужа влюбленными глазами. На этом история могла бы и закончиться, если бы не судьбоносный случай, который произошел с Волковой на гастролях. Скучая в номере отеля после тяжелого концерта, Волкова вдруг поняла, что хочет поговорить с Парвизом, как это часто бывает, выговориться полузнакомому человеку. «Я через Олега узнала номер и набрала его.Мы проболтали тогда несколько часов. А вернувшись в Москву, увиделись и уже не смогли расстаться. Хотя я понимала, что у него есть беременная девушка, семья. Но мне казалось, что все случится так, как должно быть. Последним аргументом в пользу Парвиза стало то, что он не выходил из моей головы уже ни на секунду. Я думала о нем всегда» - говорит «татушка». Даже будучи рядом с Владиком, я мысленно была возле Парвиза. Эти чувства можно с полной уверенностью назвать любовью. Мне с ним хорошо так, как не было ни с кем уже много лет, - рассуждает молодая, но уже умудренная любовным опытом звезда. Волкова счастлива, что в Парвизе она нашла именно то, что так долго искала в мужчинах. Певица уверяет, что за ним она чувствует себя как за каменной стеной. «Владик хороший, но больше всего он любит себя. Что касается Маши Вебер, то скажу, что мне не важно, что она будет говорить про меня: моя совесть чиста» - вспоминает «татушка». Едва закончив фразу, Юля нежно обняла Парвиза и, не стесняясь взглядов окружающих, поцеловала его в губы. «Но это не самое главное. Я хочу родить Парвизу сына, и не одного. Вообще, для меня сейчас вопросы материнства очень важны. Я хочу, чтобы у нашей любви был плод, который сделал бы нас самыми счастливыми людьми на свете» - продолжила певица. В том, как повернулась судьба, Юля видит фаталистическое начало. Звезда уверена: это было судьбоносное стечение обстоятельств. «Нас свели Небеса. И мы счастливы, что можем испытывать любовь, ради которой многие готовы жизнь отдать» - говорит Волкова.

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