Наоми Кемпбелл выставит спецодежду на аукцион

Разве Наоми Кемпбелл можно не восхищаться? Ну, подумаешь, помоет она полы недельку в гараже для мусоровозов в Манхэттене. Зато потом продаст свою форму уборщицы за приличную сумму. Она уже пообещала выставить свой антигламурный наряд на аукцион. А вырученные средства модель отправит в фон помощи детям. Наоми еще легко отделалась, не поскупившись на гонорар адвокату. Ей ведь собирались дать целых семь лет тюрьмы! Красавице пришлось признать себя виновной — иначе бы оказаться ей за решеткой. Пять дней — с 19 по 24 марта — манекенщица будет выполнять общественные работы. Напомним, что к общественно-полезным работам Кемпбелл приговорили за то, что она ударила свою горничную Анну Сколавино мобильным телефоном по голове, после чего женщине пришлось накладывать швы. В настоящее время супермодель по решению суда посещает курсы для тех, кто подвержен частым вспышкам гнева. По ее словам – прогресс очевиден. Темперамент свой Наоми немного укротила. Помогли ей в этом занятия йогой и релаксацией. С трудом вериться, что занятия по самоконтролю действительно превратят Черную Пантеру в белого лебедя, но… А вдруг получиться? Между прочим, в прошлом году Наоми задерживали по обвинению в нападении на своих сотрудников в Нью-Йорке и в Лондоне. В частности, парочка случаев избиения горничных с использованием в качестве орудия телесного воздействия мобильного телефона. В июне горничная Габи Гибсон обвинила Кемпбелл в нанесении побоев, дискриминации и других преступлениях против личности. В июле 20-летняя Аманда Брак, проработавшая помощницей Кемпбелл менее полугода в прошлом году, подала в суд в надежде получить компенсацию за пережитые страдания и оскорбления. Нападение на врача–нарколога. Но ни в одном случае дело не дошло до приговора!