Колдун – внебрачный сын Леди Ди?

Сначала это выглядело как бред. Но буквально за считанные дни «драматическое открытие» буквально захватило умы «европесенного» сообщества, все более возбуждающегося с приближением конкурса песни «Евровидение-2007». В начале недели на совещании глав делегаций стран — участниц евроконкурса в Хельсинки Филиппа Киркорова, представлявшего команду Белоруссии, буквально атаковали вопросами о Колдуне. Шутливо подначивали — в каком, мол, белорусском болоте он откопал «внебрачного сына» «народной принцессы» Дианы? Обескураженный Филипп отшучивался: мол, у нас в Раше есть только один «внебрачный сын», и то от Элвиса Пресли, — Юра Шатунов. Однако потом и Филя «прозрел», когда всплыла вся правда о мальчике. Сам Дима долго хмурил брови и молчал, как партизан, но потом признался, что для него «это давно не новость». «Это еще с детства началось, — признался юный Ди обалдевшему Филу. — Моя мама в молодости была большой поклонницей Дианы и создала в Минске даже ее фан-клуб. Когда была беременна мной, всем говорила, что у нее будет девочка и она ее обязательно назовет Дианой. А родился я. Назвали Димой. Когда подрос, мамины подруги восторгались, как я похож на Диану, и шутили, что мамины мечты даже «подкорректировали» мой генофонд во время ее беременности…» Шутки шутками, но вопиющее сходство с леди Ди всем вдруг бросилось в глаза в Европе. У нас такое смелое «сравнение», видимо, никому просто в голову не приходило, хотя Колдун последние два года только и «светился» — и в «Народном артисте», и на «Фабрике звезд», где победил, пишет «МК». Возможно, покорил поклонников именно этим неосознанным для них сходством. Впрочем, Лайма Вайкуле, у которой на телеконкурсе «Народный артист» Дима ходил в любимчиках, всегда загадочно пеняла своим скептичным коллегам из жюри: «Ребята, вы слепые, вы не видите того, что вижу я». Филипп теперь нарадоваться не может на подопечного и сам шутит — как, дескать, хорошо, что генов Диме не подпортил принц Чарльз и масть у парня вышла намного «аутентичнее», чем у родных сыновей леди Ди — Гарри и Уильяма…