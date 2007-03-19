Эминему грозит огромный штраф

Рэперу Эминему грозит штраф в размере 2 миллионов долларов, если он не докажет, что отмена одного из его концертов в Ирландии в 2005-м году была вызвана настоятельной необходимостью, а не явилась следствием каприза. Как сообщает muzall.ru, выступление музыканта в окрестностях знаменитого замка Slane Castle в рамках тура «Anger Management» должно было состояться 17 сентября 2005-го. На шоу было продано 80 тысяч билетов, и спрос на них был столь высоким, что разошлись они в течение часа с момента поступления в продажу. Менеджмент Эминема отменил концерт, объяснив свой шаг «переутомлением» музыканта. Позже выяснилось, что рэперу пришлось лечь в реабилитационную клинику, чтобы избавиться от возникшей зависимости от антидепрессантов. Отменены были и последующие 10 запланированных концертов Эминема в Европе. Промоутер ирландского выступления, агентство MCD попыталось добиться выплаты компенсации за отмененный концерт у страховой компании, однако та аргументировала свой отказ «непрозрачной мотивацией» отмены выступления. MCD заявляют, что потеряли на рекламе и организации шоу 2 миллиона долларов и настаивают на возврате средств - то ли со стороны страховой компании, то ли от менеджемента артиста. Теперь рассматривающий дело Высший суд Ирландии приглашает Эминема в качестве свидетеля для персональной дачи показаний. Рэпер предложил дать свидетельства в приватном порядке, не покидая пределов США, но судья Питер Келли отклонил такую возможность, настаивая на том, что личное присутствие музыканта на слушании «критически необходимо».