Как Согдиана захотела попиариться за счет «ВИА Гры»

Уход из группы «ВИА Гра» Ольги Корягиной породил всевозможные слухи об имени новой участницы. На этой истории немало подзабытых артисток захотело сделать себе пиар. Так поступили и пиарщики фабрикантки Согдианы - нисколько не смущаясь, они объявили о том, что Дмитрий Костюк уже взял их подопечную в состав группы. В рассылке от пиарщиков сообщается, что новой вокалисткой «ВИА Гры» станет участница «Фабрики звезд-6» Согдиана, известная по песне «Сердце-магнит». В письме приводится даже цитата сопродюсера «ВИА Гры» Дмитрия Костюка, в которой он называет Согдиану «бомбой» и уверяет, что ее «восточный колорит заставит трепетать миллионы сердец поклонников группы». Как стало известно из близких к группе источников, Согдиана не имеет никакого отношения к группе «ВИА Гра», а эта рассылка – не что иное, как попытка пропиарить «фабрикантку» за счет известной украинской команды. Сама Согдиана недавно рассталась со своим пиар-агентом. И возможно, что откровенная ложь - это первые шаги новой пресс-службы юной певицы. Похоже, придется в будущем остерегаться информации от такой насквозь лживой пресс-службы фабрикантки.