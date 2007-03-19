Сиенну Миллер преследует сталкер-трансвестит (Шокирующие подробности)

Сумасшедший поклонник устроил кошмар известной актрисе. После того как выживший из ума поклонник Сиенны Миллер (Sienna Miller) забросал актрису причудливыми письмами, та наняла профессионалов-телохранителей, которые отправились с ней на лондонскую премьеру фильма "'Factory Girl". Сиенна настолько была напугана содержанием тех писем, что у нее пропал сон. Источник рассказал изданию Britain's Daily Star: "Актриса была буквально засыпана странными письмами от трансвестита, после чего она и наняла двух сотрудников службы безопасности. В его письмах он говорит о том, что он уже долгое время поглощен ею. Он следует за ней повсюду. " Преследователь Сиенны - трансвестит по имени Питер (Peter), который носит женские парики, обувь на высоких каблуках, поддельные шубы и платья.