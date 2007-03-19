На Первом расскажут правду об Айзеншписе

Первый канал 21 марта покажет документальный фильм «Шоу строгого режима», который расскажет о малоизвестных сторонах жизни известного продюсера, недавно ушедшего из жизни – Юрия Айзеншписа. Юрий Айзеншпис прожил три жизни: жизнь советского пионера, заключенного-рецидивиста и продюсера шоу-бизнеса. Будучи двадцатитрехлетним молодым человеком, он получил первый срок, а потом второй и третий по одной и той же «валютной» статье. Известный на весь Советский Союз фарцовщик вышел на свободу через 17 лет и 8 месяцев, когда в стране все кардинально изменилось, когда за обмен валюты и перепродажу золота (его «преступления») люди стали получать не только легальную прибыль, но уважение и почет в обществе. Но Айзеншпис не ушел в криминальные структуры и не стал торговать компьютерами и джинсами. Он стал заниматься музыкой, то есть тем, что любил больше всего на свете. Находил никому неизвестных, но талантливых молодых людей, делал их звездами, которые собирали многотысячные стадионы. Режиссер фильма Руслан Трещев считает, что Айзеншпис вызывал у людей противоречивые чувства. Его любили и проклинали, уважали и боялись. Когда погиб Виктор Цой, Айзеншписа обвинили в этой смерти и в том, что он посмел сделать деньги на последнем альбоме кумира миллионов. Продюсер Айзеншпис считал своих артистов семьей, но никогда не забывал, что это – бизнес. Он хотел, чтобы весь мир вращался вокруг него и больше всего на свете ценил свободу, пишет «Вечерняя Москва» В фильме принимают участие композитор Владимир Матецкий, продюсеры Бари Алибасов, Борис Зосимов и Андрей Разин, музыкальные критики Отар Кушанашвили и Артур Гаспарян, певцы Влад Сташевский и Дима Билан, участники групп «Технология» и «Динамит», друзья и близкие Юрия Айзеншписа.