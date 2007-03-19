Кто убил Мэрилин Монро: новые секретные материалы (Шокирующие подробности)

На днях были обнародованы новые секретные документы FBI, касающиеся расследования загадочных обстоятельств смерти легендарной Мэрилин Монро. Доклад, датированный 19 октября 1964г., с которого недавно был снят статус "секретности", немного пролил свет на события того года. Согласно документу, все складывается таким образом, что смерть Мэрилин Монро - не иначе как инсценированное убийство, к которому мог быть причастен президент Джон Кеннеди, и которое было исполнено при содействии ее друга-актера Питера Лофорда, личного терапевта актрисы и двух ее приближенных лиц. Не секрет, что у Кеннеди был роман с Монро, которая в последнее время намекала, на то, что расскажет обо всем, если он не разведется со своей женой. Многостраничный документ, обнародованный согласно закону свободы-информации в октябре прошлого года, был создан ФБР 19 октября 1964 - спустя два года после смерти Мэрилин Монро (MarilynMonroe) - и был назван просто и незамысловато "Роберт Ф. Кеннеди". Описываемые в докладе события поднимают вопрос о предполагаемом заговоре, который был осуществлен под видом самоубийства с использованием препарата Seconal. Его обычно прописывают в борьбе с бессонницей и уменьшением беспокойства. Документ, правда, не приводит точных причин, по которым актриса была убита. Из отрывка доклада: "Питер Лофорд, (дальше следуют слова, которые были подвергнуты цензуре и потому закрашены черной краской) знал от друзей Мэрилин, что она часто совершала попытки самоубийства, к тому же она была склонна фальсифицировать попытки самоубийства с целью пробуждения симпатии." Лофорд рассказал о том, как заведомо провел "специальную договоренность" с психиатром Мэрилин, доктором Ральфом Гринсоном (Ralph Greenson). Психиатр лечил Мэрилин от эмоциональных проблем и не был сторонником употребления барбитуратов для этих случаев. Однако в день ее последнего визита он предписал таблетки Seconal и дал ей наставление, чтобы было выпито 60 из них. В день смерти Монро именно домохозяйка Мэрилин нашла бутылку с лекарством Seconal, которая стояла на вечернем столике. Там же сообщается, что домохозяйка и личный секретарь кинозвезды в союзе с агентом прессы, Патом Ньюкомбом (Pat Newcomb), сотрудничали в плане организации "самоубийства" Монро. Также в документе рассказывается, что в тот трагический день Кеннеди направился в Сан-Франциско, где он снял номер в отеле St Charles, который принадлежал его же другу. Оттуда был сделан звонок. "Роберт Кеннеди сделал телефонный звонок Питеру Лофорду из гостинницы St Charles, в котором интересовался мертва ли Мэрилин на данный момент или нет," - говорится в докладе. Лофорд в тот день названивал Монро наоднократно. Немного позже он снова сделал пару звонков, чтобы удостовериться, что она не отвечает. "Психиатр накануне дал слово Мэрилин, что вывезет ее на свежий воздух, но не приехал, а появился лишь тогда, когда стало известно, что она мертва." Официально, актриса была найдена мертвой утром 5 августа. Она лежала обнаженной на кровати, рядом с ней был телефонный аппарат. Сейчас трудно проверить все детали этого доклада - все действующие лица тех драматических событий теперь тоже мертвы. Документ был фактически похоронен в течение многих десятилетий под грифом "совершенно секретно", и даже была выпущена версия, в которой некоторые разделы были подвергнуты цензуре. О событиях, описанных в докладе никогда прежде не упоминалось. А ведь были сняты сотни документальных фильмов, написано немало статей и книг о смерти Мэрилин, однако ни в том ни в другом не нашлось места для некоторых деталей секретной связи Кеннеди с кинозвездой, включающей некоторые моменты сексуального характера, а так же эмоциональный срыв актрисы, который повлек за собой конфликт с кинокомпанией 20th Century Fox, а затем погружение в глубокую депрессию и смерть. Слухи, что Кеннеди был вовлечен в смерть Мэрилин, не утихали в течение многих десятилетий. Мэрилин, как было известно, имела связь и с Джоном Ф. Кеннеди и с его братом Бобби. Но на вопрос, могли ли братья Кеннеди убить свою бывшую возлюбленную, так и не был дан ответ. Как бы там ни было, врач прописал Мэрилин дополнительные пилюли, и оставалось только ждать, что в очередной момент, когда актриса будет нуждаться в помощи, она воспользуется этими медикаментами. Получается, что Мэрилин собственноручно сделала это, и никто фактически не убивал ее. Также в рассекреченном докладе говорится о глубокой симпатии Мэрилин Монро к коммунистам, и что, именно это и убило ее. Летом 1956 года ФБР получило сведения, согласно которым Мэрилин Монро симпатизировала коммунистам. Об этом говорилось и в досье, собранном федеральной полицией на ее мужа, комедиографа Артура Миллера. Мы вероятно никогда не узнаем, что же действительно произошло в тот день, потому как достаточно высокопоставленные люди были заинтересованы в том, чтобы это дело никогда не раскрылось. 36-летняя актриса была обнаружена обнаженной, лежащей ничком на кровати. Аутопсия, проведенная доктором Томасом Ногучи, показала, что смерть наступила от острого отравления барбитуратами. Монро не оставила предсмертной записки, однако группа психиатров, участвовавшая в следствии, назвала это "вероятным самоубийством". Причины таинственной смерти Мэрилин не ясны до сих пор. Патологоанатом из Калифорнии Томас Ногучи, проводя вскрытие трупа, указал, что в желудке и крови умершей были обнаружены следы передозировки снотворными и обезболивающими средствами, приведшие к летальному исходу. Однако он так и не смог дать однозначный ответ на вопрос, было ли это самоубийством или убийством. Бывший окружной прокурор Лос-Анджелеса Джон Майнер тогда, в 1962 году, не поверил в то, что актриса сама лишила себя жизни, и не верит в это сейчас. По его словам, он слышал секретные аудиозаписи, которые Монро сделала в последние дни перед смертью, и эти записи доказывают, что о самоубийстве она не думала. Будучи в то время главой медицинско-правового отдела в окружной прокуратуре, Майнер встречался с психиатром актрисы, доктором Ральфом Гринсоном, и тот прокрутил записи Монро, взяв с Майнера обещание, что следователь никогда не обнародует их содержание. Во время прослушивания Майнер делал "обширные" и "почти дословные" записи, и нарушил свое обещание лишь спустя годы после смерти Гринсона, когда некоторые биографы Монро предположили, что психиатр был причастен к смерти актрисы. Недавно Майнер передал копию своих записей в лос-анджелесскую Times. Записи, сделанные Майнером, показывают, что Монро была поглощена перипетиями вручения "Оскаров", описывала секс с Джоан Кроуфорд, жаждала отцовской любви от Кларка Гейбла, мечтала, чтобы ее воспринимали всерьез как актрису, и планировала сыграть в пьесах Шекспира, а также искренне рассуждала о том, почему ее браки окончились разводом. Майнер уже показывал свои записи нескольким авторам, которые использовали их для написания книг о Мэрилин. Среди не публиковавшихся ранее отрывков - рассказы актрисы о ее чувствах к бывшим мужьям, рассуждения о том, почему не удались ее браки, перечень ее любовников, детали ее диспута с 20th Century Fox и дружбы с Фрэнком Синатрой, а также жалобы на домохозяйку Юнис Мюррей, которая позднее обнаружила ее тело. Таким образом Майнер оказался единственным, кто слышал аудиозаписи. Гринсон скончался в 1979 году, и Майнер считает, что кассеты он уничтожил. Майнер нарушил свое обещание молчать тогда, когда кто-то предположил, что Гринсон был убийцей актрисы. Майнер пришел к вдове врача и попросил разрешения обнародовать информацию. Вдова Гринсона сообщила Los Angeles Times, что никогда не слышала о записях от мужа. Однако она не исключает, что Монро могла давать ее мужу эти кассеты и что он ставил их Майнеру. Точная дата, когда были сделаны записи, не установлена, хотя упоминание актрисой Кеннеди, с которым по слухам у нее был роман, позволяет сказать, что это произошло примерно за 2 месяца до смерти Мэрилин. Один из биографов Монро, британец Мэттью Смит, говорит, что, согласно его исследованиям, актриса отдала записи психиатру 4 августа. Монро умерла, когда ей исполнилось всего 36 лет. Уже при жизни ее называли и легендой Голливуда, и богиней любви. Ее образ вошел в историю американской киноиндустрии и сознание миллионов как олицетворение "американской мечты". Мэрилин Монро (Норма Джин Бейкер Мортенсон) родилась 1 июня 1926 года в Голливуде. Ее мать работала на киностудии, но дочерью практически не занималась. Когда малышке исполнилось всего две недели, мать от нее отказалась. Норма воспитывалась в семье приемных родителей, а затем жила в сиротском приюте. В последнем интервью журналисту Times - за несколько часов до смерти - она с горечью сказала: "Успех - как икра, вкусно, но если ее много съесть, может стошнить". Личная жизнь актрисы не сложилась. Мэрилин Монро трижды выходила замуж, но все ее браки заканчивались неудачей. Ее любовные похождения активно обсуждались в газетах.