Ольга Юнакова отбила мужчину у Ассии Ахат

Украинская певица Ольга Юнакова эффектно возвращается на большую сцену. Амбициозные планы певицы, имя которой неразрывно связано с украинской эстрадой, получают убедительные подтверждения. Появление нового клипа Юнаковой «Спасибо за то…», новые песни, новый образ певицы говорят о том, что одна из самых концертирующих артисток не только не потеряла прежних достижений, но уверенно завоевывает новые рубежи. Последним доводом в эту пользу стал факт активного сотрудничества Ольги Юнаковой с известным аранжировщиком и продюсером Андреем Французом. В последнее время Француз активно работал с Ассией Ахат и проектом «69», сообщает ИА «Screen media». Возможно, опытный саунд-продюсер и композитор внесет новое направление в творчество Юнаковой и вскоре мы увидим совсем новую Ольгу, с новым образом и новыми песнями.