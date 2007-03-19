Как у Климашенко «спионерили» мобильный телефон (скандальные подробности)

На вечеринке, посвященной презентации первого альбома Маши Фокиной с продюсером Дмитрием Климашенко приключилась курьезная история. В суете подготовки к празднику продюсер оставил беспрерывно звонящий телефон на столике. В середине вечера Дмитрий вспомнил об этом, вернулся за телефоном, но не обнаружил его. Ни на секунду не заподозрив посетителей солидного заведения в воровстве, Дмитрий подумал, что забыл, где оставил свой телефон и попросил ведущих шоу Максима Бахматова и Машу Ефросинину объявить о пропаже, и даже назначил награду в 100 долларов тому, кто найдет телефон. Мобильный не находился, и за вечер сумма возросла до тысячи долларов. Однако, и это не помогло, сообщает ИА «Screen media». Расстроенный Климашенко отправился домой. И вдруг на следующий день в офис Дмитрия позвонил молодой человек, и сказал, что готов немедленно отдать телефон. Как оказалось потом, трубку со стола, где ее оставил Дмитрий забрал телохранитель одного весьма респектабельного гостя вечеринки. Целые сутки потерянный телефон звонил, не получая ответа, а на следующее утро солидный гость заинтересовался, что же постоянно звонит в его сумке, и обнаружил телефон Климашенко. Одного взгляда на список пропущенных входящих стало понятно, что телефон принадлежит человеку из шоу-бизнеса, поскольку среди них были Ани Лорак, Алена Мозговая и Александр Цекало. Сразу сообразив, кому может принадлежать трубка, господин из общества связался с Дмитрием и отдал ему телефон. «Я так расстроился в то тот вечер, - говорит Дмитрий Климашенко, - жаль было не телефон, конечно, а бесценную базу контактов. На следующий день я чувствовал себя как без рук, потому что номера удалось восстановить с большими потерями. И меня радует то, что нашедший его человек не пожалел своего времени, нашел меня и вернул мне мою пропажу».