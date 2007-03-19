Дженнифер Лопез ввела в моду розовые алмазы

Сама того не подозревая, певица Дженнифер Лопез ввела в моду розовые бриллианты. Такие камни ценятся необычайно высоко, в связи с тем, что крайне редки в природе. При оценке обычного бриллианта, помимо его размеров учитываются такие характеристики как чистота, огранка, прозрачность, цветовая насыщенность. Согласно основным принципам оценки, чем более мутный камень, тем он дешевле. Если камень имеет заметный невооруженному глазу оттенок желтизны или какой-либо другой, его цена также снижается. Все это не относится к розовым бриллиантам. Чем интенсивнее розовый цвет - тем дороже продается бриллиант. Так что любителям гламурной роскоши придется раскошелиться.