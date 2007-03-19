Орбакайте поразила болезнь Расторгуева

Кристину Орбакайте поразило известие о болезни ее коллеги, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева. О том, что артисту требуется операция по пересадке почки, Орбакайте узнала только во время недавнего концерта в Новосибирске. "Да вы что! Только от вас узнала, - поразилась певица. - Дело в том, что мы на гастролях уже 10-й день, и я совсем не слежу за новостями. Да... Он одно время худел сильно, может быть тогда посадил организм?.. Да и концерты невероятно сильно выматывают". Кстати, Кристине Орбакайте в отличие от Николая Расторгуева удалось собрать полный зал, люди стояли даже в проходе. "Любэ" в прошлый свой приезд в Новосибирск выступали при куда меньшем количестве зрителей, пишет "КП-Новосибирск". "Ну просто так получилось, - пояснила сама Орбакайте. - Я ведь давно на сцене, и у меня есть свой зритель. Сравнивать с "Любэ" меня неуместно". Когда все песни были спеты и Орбакайте поименно представила свой музыкальный коллектив, осветители включили в зале свет. Зрители потихоньку потянулись к выходу. Когда примерно четверть зала уже вышла в холл, Кристина заулыбалась. - Подождите еще немного, я вас надолго не задержу, - сказала она в микрофон и начала петь еще одну песню. Позже артистка призналась, что "это было не запланировано". Поблагодарив певицу за песню на бис, публика вновь двинулась к гардеробу. Но когда треть зала уже вышла, Кристина вдруг снова принялась беседовать с поклонниками. "Друзья! - обратилась певица к полупустому залу. - Я еще хотела попрощаться с вами, как это принято в нашей семье!" После этих слов Кристина стала на колени и проникновенно произнесла: "Если после концерта в ваших сердцах что-то осталось, то это и есть лучшая награда для меня!"