Земфира избила клипмейкера в аэропорту Шереметьево-2

Пассажиры, прилетевшие из Лондона, в аэропорту «Шереметьево 2» стали свидетелями звездного скандала. В одной очереди на паспортный контроль оказались известный клипмейкер всех звезд отечественного шоу-бизнеса Ирина Миронова и певица Земфира. В ответ на дружеское приветствие Ирины Мироновой, Земфира разразилась гневной тирадой о жизни и творчестве клипмейкера. Несмотря на то, что певица и клипмейкер не общались много лет Земфира злословила в подробностях о личной жизни Мироновой. Громкие гневные крики звезды привлекли внимание пассажиров и персонала «Шереметьево-2». В выражениях певица не стеснялась, и, несмотря на попытки Ирины Мироновой перевести разговор в дружеское русло (клипмейкер гладила певицу по голове, приговаривая «Что с тобой стряслось? Нельзя быть такой злой»), но Земфира продолжала кричать. Дело вот-вот могло закончиться потасовкой. Особо разгневанная певица подчеркивала свое негативное отношение к книге Мироновой «Жизнь по правилам съёмки», которая на днях появилась в книжных магазинах. Для справки: В своей книге автор рассказала о своей творческой карьере и личной жизни, о работе со звездами отечественного шоу-бизнеса, среди которых Алла Пугачева, Людмила Гурченко, и многие другие, включая Земфиру. Судя по всему, Земфире не понравилось, насколько откровенно книга повествует о начале карьеры «девочки с плеером». Благодаря вмешательству мужа Ирины Мироновой известного сатирика Михаила Грушевского и персонала аэропорта, скандал удалось прекратить. Ирина прошла в срочном порядке паспортный контроль, и покинула аэропорт, где осталась разгневанная певица.