Шок! Умер идеолог «Океана Эльзы»!

Сегодня утром трагически погиб саунд-продюсер «Океана Эльзы» Сергей Товстолужский. Его называли идеологом та продюсером «океановских» альбомов «Модель» та «Суперсиметрія». Участвовал в создании ремикса на песню «Друг», а также c акустической программой «Тихий океан». Справка: Сергей Товстолужский. В отрочестве был исключен из комсомола за распространение наркосодержащих фармакологических средств, активный участник панк-движения конца 80хх, выпускник легендарной психбольницы им. Павлова с классическим диагнозом 7б (психопатия). Был первым DJ в Украине, переставшим трындеть между песнями и начавшим сводить треки в бит и по темпу, являлся промоутером и участником легендарных Blackout Parties в клубе "Варшава", основателем психотрансовой субкультуры в Украине.