Джулия Робертс родит летом

Знаменитая актриса Джулия Робертс в последнее время в кино не снимается и целиком посвятила себя семье. У звезды Голливуда уже есть двое детей: двойняшки Хэйзел и Финнеус, а летом в семье Джулии должен появиться еще один малыш. Возвращаться к полноценной работе в кино Робертс не хочет. Актриса признается, что чувствует себя не в форме и хочет быть настоящей мамой для своих детей. "Именно для этого ты сначала работаешь 20 лет, а потом заводишь детей, - говорила Робертс в одном из интервью. - Теперь я могу оставаться дома. Я не думаю, что оставить детей было бы мудрой материнской тактикой". 39-летняя актриса очень счастлива грядущему пополнению в семействе. По словам очевидцев, во время прогулок со своими детьми Робертс просто светится счастьем. У Джулии уже заметно округлился живот, и темная одежда больше не скрывает интересного положения актрисы. Третий ребенок в семье Джулии Робертс и ее супруга, оператора Дэнни Модера, должен появиться летом, пишет газета Sun. Голливудская звезда давно мечтала стать мамой, но из-за некоторых проблем со здоровьем рождение ребенка откладывалось. Первенцы актрисы появились на свет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. О том, каким образом был зачат третий малыш актрисы, пока ничего не известно.