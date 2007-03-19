Ужас! Жасмин забросали ножами (Шокирующие подробности)

Певица Жасмин, скандальный развод которой шокировал общественность, недавно пережила новый кошмар. Артистку забросали ножами прямо на съемках ее нового клипа, пишет популярный журнал «7 дней». Ролик на песню "Боль" снимал режиссер Дмитрий Захаров. Он предложил певице снять видео в черно-белом цвете, чтобы в отсутствие ярких цветов привнести в клип как можно больше эмоций. Героиня Жасмин по сюжету ролика работает мишенью в аттракционе "Метатель ножей". Певица хотела сама изобразить всю гамму чувств своего персонажа и решила отказаться от дублера. Несколько минут мужественная артистка простояла у специального стенда, глядя, как в нее летят ножи. По словам Жасмин, это был настоящий кошмар. "Теперь я знаю, каково это – когда нож втыкается в миллиметре от твоего лица. Ощущения кошмарные. Хотя для съемок в моем клипе был приглашен настоящий профессионал – единственный во всем бывшем Советском Союзе метатель ножей. Он оказался очень хорошим психологом и уговорил меня не бояться – потому что мой страх мог бы передаться ему и у него могла дрогнуть рука. К счастью, все обошлось" - призналась певица.