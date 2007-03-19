Срочно! Известны итоги будущего конкурса «Мисс-Украина» 2007!

На прошлой неделе STARS предложил своим читателям принять участие в Интернет-голосовании за участниц конкурса «Мисс Украина – 2007». По итогам первых дней голосования уже определена тройка лидеров: 1-е место: Тимощенко Полина, Запорожье; 2-е место: Олексеенко Евгения, Полтава; 3-е место: Андреева Галина, Одесса. Также определены и аутсайдеры голосования: Катапская Татьяна, Черновцы, Роман Лика, Ужгород и Серпуховитина Инна, Ив. – Франковск. Несмотря на существенный отрыв лидеров, до 14 апреля (финальной даты конкурса) ситуация ещё может измениться: на сайте есть возможность проголосовать как ЗА, так и ПРОТИВ какой-либо девушки – рейтинг участниц составляется по разнице между положительными и отрицательными голосами. Посмотреть на участниц и принять участие в голосовании за самую красивую девушку Украины вы можете, перейдя по ссылке stars.glavred.info/miss/.