Кристина Орбакайте снова беременна

Певица приехала с концертом в Новосибирск не в лучшем расположении духа. Она заметно нервничала, выглядела уставшей, но это не остановило поклонников звезды, которые сгрудились у заднего входа в здание, где должен был состояться концерт, в надежде получить автограф. В то время как Кристина распевалась, из гримерки вышел танцор из группы и, смущаясь, спросил у фанаток: "Где можно купить квашеной капусты?" - пишет газета "Твой ДЕНь". Молодой человек пожаловался, что в последнее время Кристине хочется чего-нибудь эдакого - то соленых огурчиков, то рыбки. Стоит предположить об интересном положении Кристины, ведь совсем недавно она переехала вместе с Михаилом Земцовым на постоянное место жительства в Соединённые Штаты Америки, а в некоторых интервью делилась радостью от совместного проживания с известным в бизнес-кругах спутником жизни. Кристина Орбакайте, кстати, планирует перевезти в США и своих детей, а уже сейчас в России появляется только для съёмок в различных телешоу, а также для выступления на своих концертах. В последнее время в прессе отсутствовала информация о жизни Кристины, однако концерт в Новосибирске и странные требования певицы не могут не вызвать подозрений в беременности певицы.