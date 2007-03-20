Срочно! Леонтьев объявил Малахову войну за публичное оскорбление

20 марта 2007, 10:30

Поводом для скандала послужила одна из телепередач Малахова, в которой Леонтьева напрямую сравнили с вождем Третьего рейха. Тема была целиком посвящена превратностям судеб гениальных личностей минувшего столетия. В одном из эпизодов объектами публичного обсуждения стали главный палач Европы нацист Адольф Гитлер и... народный артист России Валерий Леонтьев. Организаторы приглашали певца принять участие, но... не обозначили тему. Когда же Леонтьев узнал, что ему придется соседствовать с Гитлером, он был шокирован, пишет газета «Твой день». – Разумеется, Валерий Яковлевич отказался принимать участие в подобном, – рассказал продюсер артиста Николай Кара. – Он был оскорблен до глубины души и очень расстроен происходящим. Когда все еще было только на стадии проекта, Леонтьев не мог сделать никаких решительных шагов. Однако он твердо решил со всем этим разобраться после ее выхода. В злополучном эпизоде по задумке авторов детально обсуждались судьбы Гитлера и Леонтьева. Проводилась недвусмысленная аналогия между их «неординарностью и экстравагантностью». Например, ученые, занимающиеся судьбой фюрера, утверждали, что в могиле похоронен не он. Что он, якобы, остался жив после «выдуманной смерти». Тут же встал вопрос о Валерии Яковлевиче... Присутствующие живо обсуждали, «кто же был его матерью, а кто – сестрой и является ли близкий друг Леонтьева Александр Богданович его кровным сыном». Сам Александр Богданович, кстати, посетил съемку. – Мне Валерий сказал, что это будет ужасно, но я решил убедиться лично. В принципе, я могу понять авторов, они любыми способами пытаются поднять рейтинг своих программ. Продюсер Валерия Яковлевича Николай Кара сразу после выхода в эфир программы обратился в суд. – Как они могли сопоставить Леонтьева с Гитлером, – возмущается продюсер? – Валерий – яркая светлая личность, а Гитлер? Гитлер уничтожил миллионы людей! Такое сравнение абсолютно неуместно. Поэтому я подал в суд на программу. Сам народный артист, который крайне редко обращает внимание на то, что о нем пишут и говорят, в этом случае не стал молчать. – Я никогда не мог даже предположить, что меня можно сравнить с Гитлером, – сокрушается Валерий Яковлевич. – Я всю жизнь служу людям, пытаюсь им принести радость в дом, а меня уподобили фашисту и убийце! Это ужасно. Поэтому все теперь будет решаться исключительно в судебном порядке. Сам Андрей Малахов известие о том, что известный певец подает на него в суд, воспринял на удивление спокойно. – Никто Валерия Яковлевича не сравнивал с Гитлером, в начале программы я сказал, что она посвящена гениальным личностям, – заявил телеведущий. – В программе был отдельный блок, посвященный только Леонтьеву. При всем моем уважении к Валерию Яковлевичу, мне кажется, ему стоит разобраться в перепитиях собственной жизни.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:58
Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
10:02
Православный священник назвал главное условие канонизации Путина
09:31
В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить
09:13
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
09:09
Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы
09:06
Чат с Григолом Катамадзе
08:53
В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту
08:19
День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день
08:16
Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе мнение
08:15
Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности
07:55
В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"
07:11
Протоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнім
06:54
Страшный сон Кремля становится реальностью мнение
06:33
Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать
06:16
Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото
05:51
Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить
05:24
Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году
04:49
"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса
04:18
Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото
03:56
1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях Видео
03:25
Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство
02:59
“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности
02:37
В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню Видео
02:09
"Лифчик забыла надеть". Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото
01:44
В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина
01:19
Свидетель убийства Немцова намерена участвовать в "Мисс Украина Вселенная"
00:54
Востоку Украины грозит экологическая катастрофа из-за отстойника ядовитых отходов под Горловкой
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять