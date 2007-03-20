Срочно! Леонтьев объявил Малахову войну за публичное оскорбление

Поводом для скандала послужила одна из телепередач Малахова, в которой Леонтьева напрямую сравнили с вождем Третьего рейха. Тема была целиком посвящена превратностям судеб гениальных личностей минувшего столетия. В одном из эпизодов объектами публичного обсуждения стали главный палач Европы нацист Адольф Гитлер и... народный артист России Валерий Леонтьев. Организаторы приглашали певца принять участие, но... не обозначили тему. Когда же Леонтьев узнал, что ему придется соседствовать с Гитлером, он был шокирован, пишет газета «Твой день». – Разумеется, Валерий Яковлевич отказался принимать участие в подобном, – рассказал продюсер артиста Николай Кара. – Он был оскорблен до глубины души и очень расстроен происходящим. Когда все еще было только на стадии проекта, Леонтьев не мог сделать никаких решительных шагов. Однако он твердо решил со всем этим разобраться после ее выхода. В злополучном эпизоде по задумке авторов детально обсуждались судьбы Гитлера и Леонтьева. Проводилась недвусмысленная аналогия между их «неординарностью и экстравагантностью». Например, ученые, занимающиеся судьбой фюрера, утверждали, что в могиле похоронен не он. Что он, якобы, остался жив после «выдуманной смерти». Тут же встал вопрос о Валерии Яковлевиче... Присутствующие живо обсуждали, «кто же был его матерью, а кто – сестрой и является ли близкий друг Леонтьева Александр Богданович его кровным сыном». Сам Александр Богданович, кстати, посетил съемку. – Мне Валерий сказал, что это будет ужасно, но я решил убедиться лично. В принципе, я могу понять авторов, они любыми способами пытаются поднять рейтинг своих программ. Продюсер Валерия Яковлевича Николай Кара сразу после выхода в эфир программы обратился в суд. – Как они могли сопоставить Леонтьева с Гитлером, – возмущается продюсер? – Валерий – яркая светлая личность, а Гитлер? Гитлер уничтожил миллионы людей! Такое сравнение абсолютно неуместно. Поэтому я подал в суд на программу. Сам народный артист, который крайне редко обращает внимание на то, что о нем пишут и говорят, в этом случае не стал молчать. – Я никогда не мог даже предположить, что меня можно сравнить с Гитлером, – сокрушается Валерий Яковлевич. – Я всю жизнь служу людям, пытаюсь им принести радость в дом, а меня уподобили фашисту и убийце! Это ужасно. Поэтому все теперь будет решаться исключительно в судебном порядке. Сам Андрей Малахов известие о том, что известный певец подает на него в суд, воспринял на удивление спокойно. – Никто Валерия Яковлевича не сравнивал с Гитлером, в начале программы я сказал, что она посвящена гениальным личностям, – заявил телеведущий. – В программе был отдельный блок, посвященный только Леонтьеву. При всем моем уважении к Валерию Яковлевичу, мне кажется, ему стоит разобраться в перепитиях собственной жизни.