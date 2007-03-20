Скандал! Сергея Лазарева ограбили в поезде

На минорной ноте закончились последние гастроли Сергея Лазарева Популярного певца ограбили глубокой ночью в спальном вагоне поезда «Новый Уренгой - Москва». Слух о том, что в 10 м вагоне едет Сергей Лазарев, распространился по железнодорожному составу с молниеносной скоростью. Всю дорогу Сергея донимали поклонники, стучась в двери его СВ то за автографом, то за совместной фотографией на память. Порядком подуставший от такого пристального внимания к своей персоне Сергей закрыл двери купе на замок и специальный предохранитель и лег спать, потому как наутро ему предстояли репетиции и съемки программы «Цирк со звездами». Ночью певец проснулся от странной возни в его купе. - Я открыл глаза и увидел, что около столика стоит мужчина, - вспоминает Лазарев. – Я спросонья ничего не понял. Первая мысль, которая пришла в голову, что это какой-то особо ретивый поклонник забрался ко мне в купе. Я его окликнул. Незнакомец вздрогнул и, извинившись, улизнул в коридор. В тот же момент я бросился к сумке и вытащил свой кошелек... Он был пуст. У певца украли всю наличность – около 13 тысяч рублей и 200 долларов, пишет газета «Твой день». Дорогой телефон, который лежал на столике, застигнутый врасплох вор либо не заметил, либо просто не успел прихватить с собой. Через минуту Лазарев и его директор Михаил Дворецкий в неглиже выскочили в коридор вагона и бросились будить проводников. - Двери вагона с обеих сторон были заблокированы. В ту же секунду, как мы подняли панику, кто-то сорвал стоп-кран (это было где-то под Ковровом) и мы увидели из окна, как трое мужчин торопливо выскочили из соседнего вагона и, оглядываясь, скрылись в лесополосе. Проводница вагона спала мирным сном до того момента, пока не услышала топот обворованного. - Я с Сережей не общалась, только наблюдала, как его атакуют поклонники, - рассказала проводница Светлана. – Даже если бы я увидела, что в купе Лазарева кто-то прошел, это не вызвало бы никаких подозрений: мало ли что... С показным равнодушием спустя несколько часов в Москве проводница проводила звезду из вагона, оставшись довольной своей непричастностью к неприятному инциденту. Позже милиционеры, которых вызвал бригадир поезда во время стоянки во Владимире, сообщили певцу, что именно на этом маршруте орудует шайка воров и что Лазарев не первый, кто пострадал от их злодеяний. «Выяснилось, что грабители ехали в 13-м вагоне, - продолжает певец. - Они купили проездные билеты по подложным военным билетам, и теперь их днем с огнем не сыскать. Наверное, я даже не буду заявление в милицию писать. А смысл? Если их даже задержат по моим описаниям, им сложно будет что-то предъявить, ведь у них нет на руках ни одной улики, например какой-нибудь из моих личных вещей. Они поступили очень хитро, вытащив деньги и не взяв ни мобильник, ни кошелек. Но я до сих пор в шоке! Кстати, мне сообщили, что проводники поезда, скорее всего (а, наверное, так оно и есть!) являются сообщниками этих воров. Слава богу, что все обошлось минимальными потерями».