Наоми Кэмпбелл взялась за швабру (ФОТО)

Начался пятидневный срок общественных работ, к которым суд приговорил известную супермодель Наоми Кэмпбелл. Как сообщает РИА "Новости", звезде подиума пришлось взяться за швабру и заняться уборкой гаражного комплекса на Манхеттэне. В понедельник утром Наоми Кэмпбелл в окружении полицейских отправилась к месту своей новой, к счастью, временной работы в весьма оригинальном наряде. Супермодель была в черной куртке по колено и коричневых брюках. Грубые черные ботинки Наоми несла с собой, перекинув тяжелую обувь через плечо. Видимо, они все ближайшие дни будут красоваться на ее ногах вместо сапог и туфель на шпильках. Кстати, свой рабочий костюм экстравагантная звезда подиума уже обещала продать с аукциона, пишет "Вести.Ру". Новоиспеченную уборщицу встретили целым шквалом фотовспышек, так что теперь снимки скандально известной модели в необычном амплуа обойдут всю мировую прессу.