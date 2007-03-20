Срочно! Диму Билана могут выгнать из России

Дима Билан всего за несколько лет превратился из начинающего исполнителя в настоящую звезду. Успех на "Евровидении" и новые англоязычные песни показали, что он претендует на звание кумира не только всероссийского масштаба. Похоже, мечта артиста может сбыться очень скоро – в ближайшее время его может начать продюсировать западная звукозаписывающая компания. В этом случае вероятно, что российские поклонники певца долго не смогут увидеть своего кумира, а Дима Билан превратится в продукт исключительно для западной аудитории. Пока же в Интернете гадают, кому из музыкальных гигантов достанутся права на российскую поп-звезду. Своим сумасшедшим успехом певец во многом обязан скончавшемуся продюсеру Юрию Айзеншпису. После его смерти прошло уже полтора года, но только теперь ближайшие родственники Айзеншписа официально получили права на артиста. На днях его вдова вступила в права наследования, и это может серьезно повлиять на дальнейшую судьбу Билана. Напомним, после смерти Юрия Шмильевича продюсированием Билана занялась Яна Рудковская. С тех пор Дима занял второе место на "Евровидении", выпустил весьма успешный альбом "Время-река". На стадии завершения находится англоязычный альбом артиста, также запланирована запись дуэтной композиции с одной из западных звезд. Однако, как стало известно, права на Диму Билана по наследству перешли к сыну Айзеншписа – Мише. А поскольку он несовершеннолетний, его опекуном является мать - Елена Ковригина. В то же время в интервью Дням.Ру Рудковская назвала это "бредом" и "уткой", поскольку когда человек умирает, то, по ее мнению, все договоры признаются недействительными. "Юрий Шмильевич умер, и естественно, Билан был свободным человеком. Юридически это все доказано", - уверена Рудковская. Однако у вдовы Айзеншписа Елены совсем другое мнение на этот счет. "Наверное, эти вопросы не она будет решать, - отметила Ковригина. Я думаю, будут решать правовые организации. И у кого какие права, решит суд". На вопрос о том, действительно ли она теперь владеет правами на артиста, Ковригина ответила так: "Не я получила эти права, а мой сын несовершеннолетний, потому что он является наследником всех авторских прав своего отца. Мы долго оформляли документы, но в конце февраля мы получили свидетельство о праве наследства по закону. Мой сын является правопреемником". Ковригина честно признается, что заниматься Димой Биланом и дальнейшей карьерой сама не намерена. "Сейчас ведутся переговоры о передаче мною прав продюсерской компании, - сказала она. - Я пока не буду комментировать, потому что они еще ведутся". Детали соглашения, вероятно, будут озвучены на официальной пресс-конференции, которая состоится 22 марта. Кстати, сама Ковригина с Димой Биланом сейчас связь не поддерживает. "К сожалению, с Димой у меня нет возможности общаться, - сказала вдова, - потому что после смерти Юрия Шмильевича связь с певцом прервалась". Юридическую сторону дела описал Павел Астахов, юрист вдовы Юрия Айзеншписа: "Мы полгода вели переговоры с Дмитрием и его представителями, и никогда не было речи о том, что Яна вдруг выкупит эти права". Кроме того, существует базовый контракт, согласно которому Билан должен работать еще два года. Астахов заверяет, "для Димы никаких изменений не будет, потому что никто не собирается ему препятствовать, ломать карьеру". "Раз он вышел на такой уровень: на "Евровидение" ездит, в Америке записывает свои альбомы, то первое, что с него спросят везде: на каком основании. Мы хотим, чтобы у Димы все права были оформлены как положено. Если человек не знает законов и то, что авторское право оценивается и передается по наследству, то надо, наверное, сесть за учебники для начала или нанять юристов", - говорит адвокат. Астахов не исключает возможность, что Рудковская может выкупить права и работать с Биланом: "Пусть оформит все документы и права в соответствии с законом". Однако, по словам Ковригиной, к Билану проявила интерес "компания, которая ориентирована на Запад".